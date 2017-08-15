В зоне АТО обострение: 8 военных ранены
15.08 в 10:21
По информации пресс-центра штаба АТО, на Донбассе вновь наблюдается тенденция к обострению ситуации. За минувшие сутки насчитали 31 нарушение режима прекращения огня.
На Донецком направлении на линии огня оказались населенные пункты Авдеевка, Каменка, Луганское, Верхнеторецкое, на Мариупольском – Марьинка, Водяное. На Луганщине при этом тихо.
В результате боевых действий 8 украинских военнослужащих получили ранения.
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2017-08-15 10:21:00
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15.08 в 09:41