В зоне АТО обострение: 8 военных ранены

По информации пресс-центра штаба АТО, на Донбассе вновь наблюдается тенденция к обострению ситуации. За минувшие сутки насчитали 31 нарушение режима прекращения огня.

На Донецком направлении на линии огня оказались населенные пункты Авдеевка, Каменка, Луганское, Верхнеторецкое, на Мариупольском – Марьинка, Водяное. На Луганщине при этом тихо.

В результате боевых действий 8 украинских военнослужащих получили ранения.