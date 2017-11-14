В зоне АТО обостряется ситуация, ранены двое военных

По информации пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 33 обстрела. Украинские военнослужащие 23 раза открывали ответный огонь.

Резко обострилась ситуация на Луганском направлении. Здесь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Новотошковское и Майское, а из пехотного вооружения – Троицкое, Крымское, Зайцево и Луганское.

На Донецком направлении на линии огня оказалась Авдеевка, на Мариупольском – Марьинка, Павлополь и Широкино.

В результате боевых действий двое военнослужащих получили ранения.