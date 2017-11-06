В зоне АТО обстреляли военных медиков, уничтожен санитарный автомобиль
6.11 в 20:04
Вчера, 5 ноября, около 18:00 в поселке Пески под Донецком под обстрел попали военные медики. Огонь велся из тяжелой артиллерии.
«В поселке Пески боевики обстреляли военных медиков, уничтожено санитарный автомобиль», - сообщает пресс-центр штаба АТО.
В результате никто из медиков не пострадал, но снарядами поврежден санитарный автомобиль, а гараж, в котором он стоял, полностью разрушен.
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2017-11-06 20:04:00
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