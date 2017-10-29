В зоне АТО один военный погиб, еще двое ранены

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки на Донбассе 16 раз нарушили режим прекращения огня. 13 раз украинские военнослужащие открывали ответный огонь.

На Донецком направлении на линии огня оказались Авдеевка, Опытное, Пески и Зайцево, на Приморском – Водяное, Старогнатовка и Широкино, на Луганщине – тихо.

В результате боевых действий один военный погиб, еще двое получили ранения.