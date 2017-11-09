В зоне АТО переформатировали направления секторов: из трех осталось два

На Донбассе прошло переформатирование направлений зоны АТО. Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По его словам, в настоящее время количество направлений из трех сократилось до двух.

В частности, Донецкое направление территориально разделено между двумя фланговыми секторами - Луганским и Приморским.

Напомним, новым командующим сил АТО был назначен командующий десантно-штурмовых войск ВСУ, генерал-лейтенант Михаил Забродский.