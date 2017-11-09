Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

В зоне АТО переформатировали направления секторов: из трех осталось два

9.11 в 14:06

На Донбассе прошло переформатирование направлений зоны АТО. Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По его словам, в настоящее время количество направлений из трех сократилось до двух.

В частности, Донецкое направление территориально разделено между двумя фланговыми секторами - Луганским и Приморским.

Напомним, новым командующим сил АТО был назначен командующий десантно-штурмовых войск ВСУ, генерал-лейтенант Михаил Забродский.

/uploads/news/964x620/FjVEkc2X.jpg
2017-11-09 14:06:00
Важные новости
В Мариуполе запустили интерактивную карту города. Учтены интересы маломобильных жителей
9.11 в 15:17
В Никольском под Мариуполем внедряют раздельный сбор мусора
9.11 в 14:57
Лента новостей
В Мариуполе запустили интерактивную карту города. Учтены интересы маломобильных жителей
9.11 в 15:17
В Никольском под Мариуполем внедряют раздельный сбор мусора
9.11 в 14:57
Парламент принял закон о жилищно-коммунальных услугах. Что изменится
9.11 в 14:32
В зоне АТО переформатировали направления секторов: из трех осталось два
9.11 в 14:06
В Мариуполе готовятся к проведению фестиваля «Книжкова толока»
9.11 в 13:53
Новым командующим сил АТО в Донбассе стал боевой генерал-десантник
9.11 в 12:07
Мариупольца, напавшего на сотрудника полиции, отправят в психиатрическую больницу строгого режима
9.11 в 11:57
В 2018 году помощь ЕС Донбассу составит €50 миллионов. Куда пойдут деньги
9.11 в 11:36