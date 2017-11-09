В зоне АТО переформатировали направления секторов: из трех осталось два
9.11 в 14:06
На Донбассе прошло переформатирование направлений зоны АТО. Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
По его словам, в настоящее время количество направлений из трех сократилось до двух.
В частности, Донецкое направление территориально разделено между двумя фланговыми секторами - Луганским и Приморским.
Напомним, новым командующим сил АТО был назначен командующий десантно-штурмовых войск ВСУ, генерал-лейтенант Михаил Забродский.
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2017-11-09 14:06:00
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