Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

В зоне АТО под обстрелами женщина родила тройню

18.08 в 14:16

В районе Авдеевки, у линии разграничения, где ежедневно не стихают обстрелы, на свет появилась тройня. При этом роды пришлось принимать военным медикам.

Как рассказал волонтер Тарас Грень на своей странице в Фейсбуке, у женщины начались преждевременные роды, и она обратилась за помощью к врачам.

«Руководитель группы подполковник медицинской службы Андрей Кострубский принял решение принимать роды на месте. Роды оказались сложными, ведь под сердцем женщина носила тройню. Медики сделали все, чтобы спасти жизнь женщины и ее детей», - рассказал Грень.

/uploads/news/964x620/ALulVZKj.jpg
2017-08-18 14:16:00
Важные новости
На Луганщине во дворе дома подорвался 13-летний подросток
18.08 в 14:10
«Интер» покажет прямую трансляцию боя Александра Гвоздика против Крейга Бейкера
18.08 в 13:43
Лента новостей
В зоне АТО под обстрелами женщина родила тройню
18.08 в 14:16
На Луганщине во дворе дома подорвался 13-летний подросток
18.08 в 14:10
«Интер» покажет прямую трансляцию боя Александра Гвоздика против Крейга Бейкера
18.08 в 13:43
А вы помните, как в правительстве клятвенно обещали снизить цены на лекарства, в итоге они вскоре резко возрастут…
18.08 в 12:46
На блокпосту в Мариуполе женщина-водитель сбила военного
18.08 в 12:21
Гройсман: цена на газ в Украине не повысится
18.08 в 11:58
Под Авдеевкой погиб военный 72-й ОМБр Сергей Ручка
18.08 в 11:38
Под Мариуполем пожар уничтожил 12 хозяйственных построек
18.08 в 11:21