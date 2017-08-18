В зоне АТО под обстрелами женщина родила тройню

В районе Авдеевки, у линии разграничения, где ежедневно не стихают обстрелы, на свет появилась тройня. При этом роды пришлось принимать военным медикам.

Как рассказал волонтер Тарас Грень на своей странице в Фейсбуке, у женщины начались преждевременные роды, и она обратилась за помощью к врачам.

«Руководитель группы подполковник медицинской службы Андрей Кострубский принял решение принимать роды на месте. Роды оказались сложными, ведь под сердцем женщина носила тройню. Медики сделали все, чтобы спасти жизнь женщины и ее детей», - рассказал Грень.