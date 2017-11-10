В зоне АТО прекратят обстрелы ради ремонтных работ на фенольном заводе

Представители ДНР сообщили о том, что дали согласие на соблюдение режима «тишины» в районе Горловки. Обстрелы прекратят на время ремонта фенольного завода в районе Новгородского.

По информации ДНР, ремонтные работы начались вчера. За ходом работ следят представители ОБСЕ и СЦКК, пишут «Новости Донбасса».

Ранее в СЦКК заявляли, что если здесь своевременно не укрепить дамбу, то она разрушится. Это сооружение сдерживает выброс вредных веществ (содержащие фенол, серную кислоту и нефтепродукты) в реку Кривой Торец, а дальше - в Северский Донец, который является одним из немногих источников питьевой воды для всей Луганской области.