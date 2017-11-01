В зоне АТО при подрыве на мине погиб майор Нацгвардии

В зоне АТО 1 ноября погиб майор Национальной гвардии Сергей Сиротенко.

Как сообщает пресс-служба НГУ, офицер подорвался на мине при выполнении боевого задания вблизи населенного пункта Марьинка. Полученные ранения оказались смертельными.

Еще один военнослужащий-контрактник получил осколочное ранение. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь в лечебном учреждении.

Сообщается, что Сергей Сиротенко был призван по мобилизации в феврале 2015 года. С июня 2016 года начал проходить службу в Нацгвардии по контракту. У погибшего остались жена и двое детей.