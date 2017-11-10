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В зоне АТО ранены двое военных

10.11 в 10:07

По информации пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки на Донбассе насчитали 19 нарушений режима прекращения огня. Украинские военнослужащие 12 раз открывали ответный огонь.

На Луганском направлении в зону обстрелов попали населенные пункты Крымское, Луганское, Трехизбенка, Золотое, Валуйское и Старый Айдар, на Донецком – Авдеевка, на Приморском – Славное.

При этом в ход шли минометы, пехотное вооружение, гранатометы и артиллерия.

В результате боевых действий двое военных получили ранения.

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2017-11-10 10:07:00
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