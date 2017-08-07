В зоне АТО разминировали 8 га территорий

Саперы на востоке Украины под обстрелами успели разминировать 8 га территорий. В результате найдено более 100 взрывоопасных предметов.

Пресс-центр штаба АТО сообщает: «Несмотря на перманентные обстрелы боевиками наших позиций, украинские саперы и дальше продолжают очищать землю Донбасса от смертоносных взрывных устройств. Эти «подарки» преступники сотнями оставили на полях, в домах мирных жителей, на важных объектах инфраструктуры. Так, только за прошедшие сутки наши саперы обследовали более 8 гектаров территорий, из которых изъяли более 100 взрывоопасных предметов».