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В зоне АТО разминировали 8 га территорий

7.08 в 09:35

Саперы на востоке Украины под обстрелами успели разминировать 8 га территорий. В результате найдено более 100 взрывоопасных предметов.

Пресс-центр штаба АТО сообщает: «Несмотря на перманентные обстрелы боевиками наших позиций, украинские саперы и дальше продолжают очищать землю Донбасса от смертоносных взрывных устройств. Эти «подарки» преступники сотнями оставили на полях, в домах мирных жителей, на важных объектах инфраструктуры. Так, только за прошедшие сутки наши саперы обследовали более 8 гектаров территорий, из которых изъяли более 100 взрывоопасных предметов».

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2017-08-07 09:35:00
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