В зоне АТО стало «горячее»: 1 военный погиб, 7 – ранены

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки обстановка на фронте обострилась. Всего зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, украинские военнослужащие 11 раз открывали ответный огонь.

Самым «горячим» стало Донецкое направление. Здесь на линии огня оказались населенные пункты Авдеевка, Каменка, Пески и шахта Бутовка. При этом в ход пошли гранатометы, минометы, крупнокалиберные пулеметы, зенитные установки и стрелковое оружие.

На Луганщине также применили вооружение БМП, огонь вели в районе Новозвановки и Станицы Луганской.

На Мариупольском направлении на протяжении часа из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали позиции у Богдановки.

В результате боевых действий 1 военный погиб, еще 7 – получили ранения.