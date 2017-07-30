Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

В зоне АТО стало «горячее»: 1 военный погиб, 7 – ранены

30.07 в 10:46

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки обстановка на фронте обострилась. Всего зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, украинские военнослужащие 11 раз открывали ответный огонь.

Самым «горячим» стало Донецкое направление. Здесь на линии огня оказались населенные пункты Авдеевка, Каменка, Пески и шахта Бутовка. При этом в ход пошли гранатометы, минометы, крупнокалиберные пулеметы, зенитные установки и стрелковое оружие.

На Луганщине также применили вооружение БМП, огонь вели в районе Новозвановки и Станицы Луганской.

На Мариупольском направлении на протяжении часа из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали позиции у Богдановки.

В результате боевых действий 1 военный погиб, еще 7 – получили ранения.

/uploads/news/964x620/qh4PtzcV.jpg
2017-07-30 10:46:00
Важные новости
В Луганской ОГА подтвердили освобождение Сурженко: на женщину оказывали физическое давление
30.07 в 14:27
Минобороны: в зоне АТО 1 военный погиб, 9 ранены, все – на Мариупольском направлении
30.07 в 13:55
Лента новостей
В Луганской ОГА подтвердили освобождение Сурженко: на женщину оказывали физическое давление
30.07 в 14:27
Минобороны: в зоне АТО 1 военный погиб, 9 ранены, все – на Мариупольском направлении
30.07 в 13:55
Фанаты «Стали» пытались сорвать вчерашний матч с «Шахтером»
30.07 в 13:28
Через КПВВ под Мариуполем незаконно пытались провезти товар на 40 тысяч гривен
30.07 в 13:09
Под Киевом поезд «Интерсити+» из Донетчины раздавил машину
30.07 в 11:58
На трассе «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» машина съехала в кювет
30.07 в 11:32
В Украине сегодня обещают грозы и штормовой ветер
30.07 в 11:15
В зоне АТО стало «горячее»: 1 военный погиб, 7 – ранены
30.07 в 10:46