В зоне АТО вдвое увеличилось количество обстрелов: 2 военных ранены, 3 – травмированы

По информации пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки количество обстрелов на Донбассе увеличилось вдвое. При этом все чаще используется тяжелое вооружение, в ход также пошли системы «Град» (Партизан).

Так, все военные насчитали 47 нарушений режима прекращения огня. На Донецком направлении на линии огня оказались населенные пункты Авдеевка, Опытное, Каменка и Пески, на Приморском – Водяное, Красногоровка, Павлополь, Марьинка и Талаковка, на Луганщине – Крымское и Новоалександровка.

В результате боевых действий двое военных получили ранения, еще трое – боевые травмы.