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В зоне АТО во время боестолкновения погиб доброволец из Грузии Георгий Саралидзе

31.10 в 20:05

В результате боестолкновений в зоне АТО погиб доброволец из Грузии Георгий Саралидзе, позывной Гюрза2. Об этом сообщают ураинские СМИ со ссылкой на "Грузия онлайн".

Согласно предварительным данным, группа украинских военнослужащих попала в засаду во время боевых действий на территории, прилегающей к Донецкому аэропорту. В результате этого столкновения погиб Георгий Саралидзе.

Отмечается, что он был участником войны в Грузии - в частности, в Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, помогал вооруженным силам Украины со дня начала боевых действий на Донбасе.

Данные о гибели добровольца из Грузии подтвердил основатель и командир "Грузинского национального Легиона" Мамука Мамулашвили в своем Facebook.

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2017-10-31 20:05:00
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