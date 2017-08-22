В зоне АТО за сутки 1 военный погиб, 1 – ранен

За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе один военнослужащий погиб, еще один – получил ранения.

Об этом в ходе сегодняшнего брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник: «За сутки в зоне АТО один украинский военный погиб, еще один получил ранение».

Один боец погиб в ходе обстрела в районе Авдеевки, один получил ранения возле Зайцево.