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В зоне АТО за сутки 1 военный погиб, 1 – ранен

22.08 в 13:32

За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе один военнослужащий погиб, еще один – получил ранения.

Об этом в ходе сегодняшнего брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник: «За сутки в зоне АТО один украинский военный погиб, еще один получил ранение».

Один боец погиб в ходе обстрела в районе Авдеевки, один получил ранения возле Зайцево.

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2017-08-22 13:32:00
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