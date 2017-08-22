В зоне АТО за сутки 1 военный погиб, 1 – ранен
22.08 в 13:32
За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе один военнослужащий погиб, еще один – получил ранения.
Об этом в ходе сегодняшнего брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник: «За сутки в зоне АТО один украинский военный погиб, еще один получил ранение».
Один боец погиб в ходе обстрела в районе Авдеевки, один получил ранения возле Зайцево.
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2017-08-22 13:32:00
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