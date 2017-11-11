В зоне АТО за сутки ранены 2 военных

За минувшие сутки в зоне АТО в результате боевых действий были ранены двое военнослужащих.

Об этом во время брифинга в Украинском кризисном медиа-центре сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Он сказал: «Вследствие боевых действий погибших среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. Во время обстрелов наших опорных пунктов вблизи шахты Бутовка и Водяного двое защитников Украины получили ранения и были немедленно доставлены в военные медицинские учреждения».