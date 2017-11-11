В зоне АТО за сутки ранены 2 военных
11.11 в 13:18
За минувшие сутки в зоне АТО в результате боевых действий были ранены двое военнослужащих.
Об этом во время брифинга в Украинском кризисном медиа-центре сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
Он сказал: «Вследствие боевых действий погибших среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. Во время обстрелов наших опорных пунктов вблизи шахты Бутовка и Водяного двое защитников Украины получили ранения и были немедленно доставлены в военные медицинские учреждения».
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2017-11-11 13:18:00
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