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В зоне АТО за сутки ранены 2 военных

11.11 в 13:18

За минувшие сутки в зоне АТО в результате боевых действий были ранены двое военнослужащих.

Об этом во время брифинга в Украинском кризисном медиа-центре сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Он сказал: «Вследствие боевых действий погибших среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. Во время обстрелов наших опорных пунктов вблизи шахты Бутовка и Водяного двое защитников Украины получили ранения и были немедленно доставлены в военные медицинские учреждения».

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2017-11-11 13:18:00
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