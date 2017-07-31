В зоне АТО застрелился 19-летний боец Нацгвардии

Поздно вечером 30 июля в зоне проведения антитеррористической операции застрелился 19-летний военнослужащий Нацгвардии Украины. Об этом со ссылкой на военный комиссариат пишет "УНИАН".

Сообщается, что боец служил в воинской части №3029, которая дислоцируется в Запорожье, а сейчас находится в зоне АТО.

"Также представитель воинской части, ссылаясь на слова сослуживцев, рассказал, что трагедия произошла после вечернего построения. Боец надел новую форму, после чего застрелился из автомата. По словам сослуживцев, военнослужащий имел спокойный характер, никаких конфликтов с родственниками или коллегами у него не было", – говорится в сообщении.

В воинской части начали расследование инцидента.

В то же время, как пишет издание, нацгвардейцы уверяют, что погибший состоял в группе "Синих китов" – сообществе потенциальных самоубийц, популярном в одной из социальных сетей. По их мнению, именно это могло стать причиной самоубийства.

Информацию о гибели нацгвардейца подтвердили и в пресс-службе НГУ.