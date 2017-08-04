Вандалы атаковали в Мариуполе мурал «Жизнь прекрасна»

Панно, созданное энтузиастами на проспекте Нахимова, подверглось акту вандализма. Неизвестные разрисовали его черной краской. На изображение голубого неба над полем подсолнухов нанесены граффити. Напомним, что мурал был создан в прошлом году на бетонном заборе, закрывающем руины домовладений, повреждённых пожаром у общежития ПГТУ.