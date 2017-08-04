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Вандалы атаковали в Мариуполе мурал «Жизнь прекрасна»

4.08 в 09:13

Панно, созданное энтузиастами на проспекте Нахимова, подверглось акту вандализма. Неизвестные разрисовали его черной краской. На изображение голубого неба над полем подсолнухов нанесены граффити. Напомним, что мурал был создан в прошлом году на бетонном заборе, закрывающем руины домовладений, повреждённых пожаром у общежития ПГТУ.

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2017-08-04 09:13:00
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