Вандалы бесчинствовали на площади Воинов-освободителей
5.08 в 11:33
Очередной акт вандализма произошёл в Приморском районе на проспекте Нахимова. На этот раз вандалам не понравились две мусорные урны на площади Воинов-освободителей, которые они обезобразили.
Отметим, что это не первое проявление вандализма на площади. Год назад здесь были также повреждены две урны - корзина одной из них бесследно исчезла, а у второй были согнуты опорные стойки.
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2017-08-05 11:33:00