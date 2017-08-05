Вандалы бесчинствовали на площади Воинов-освободителей

Очередной акт вандализма произошёл в Приморском районе на проспекте Нахимова. На этот раз вандалам не понравились две мусорные урны на площади Воинов-освободителей, которые они обезобразили.

Отметим, что это не первое проявление вандализма на площади. Год назад здесь были также повреждены две урны - корзина одной из них бесследно исчезла, а у второй были согнуты опорные стойки.