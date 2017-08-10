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Вандалы вновь атаковали в Мариуполе «Прекрасную жизнь»

10.08 в 11:16

Повторный акт вандализма совершён по отношению к муралу «Жизнь прекрасна», который был размещён на заборе у общежития ПГТУ на проспекте Нахимова. Хулиганы выбили стойку панельного бетонного забора и повредили нижнюю плиту ограждения. Напомним, что незадолго до этого вандалы разрисовали панно чёрной краской.

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2017-08-10 11:16:00
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