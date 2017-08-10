Вандалы вновь атаковали в Мариуполе «Прекрасную жизнь»

Повторный акт вандализма совершён по отношению к муралу «Жизнь прекрасна», который был размещён на заборе у общежития ПГТУ на проспекте Нахимова. Хулиганы выбили стойку панельного бетонного забора и повредили нижнюю плиту ограждения. Напомним, что незадолго до этого вандалы разрисовали панно чёрной краской.