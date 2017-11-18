Вчера в полицию поступило 13 ложных сообщений о минировании по всей Украине

Вчера, 17 ноября, в подразделения Национальной полиции Украины поступило 13 ложных сообщений о минировании зданий в Киеве, Львове и Херсоне.

«В течение дня в подразделения полиции поступило 13 сообщений о заминировании. Одиннадцать таких сообщений зарегистрированы в городе Киев и по одному в городах Львов и Херсон. Объектами посягательств в столице назывались телеканал "ICTV", центральный автовокзал, автовокзал "Дарница", торгово-развлекательные центры "Атмосфера", "Аладдин", "Комод", "Квадрат", "Dream Town", универмаг "Украина" и станции "Лыбедская", "Святошин" и "Днепр" Киевского метрополитена, в городе Львов - Галицкий районный суд, а в городе Херсон – горсовет», - сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Фейсбуке.

По данным полицейских, звонки поступили из России.