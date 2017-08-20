Вчера,19 августа в Донецке взорвался грузовик с оружием

По сообщению пресс-службы штаба АТО, вчера В Донецке после самовозгорания взорвался грузовик противника с контрабандным оружием.

В сообщении сказано: „Стоит отметить, что по нашим оперативным данным, на территориях временно неподконтрольных украинской власти, боевики все чаще занимаются контрабандой неучтенного оружия. Так, в ходе проверки российскими кураторами 11 отдельного мотострелкового полка, который находится в Донецке, в результате самовозгорания взорвался грузовой автомобиль. В нем находилось незарегистрированное оружие и боеприпасы. Чтобы избежать ответственности, командованию 1 армейского корпуса ВС РФ доложили о применении силами АТО подрывных зарядов с использованием беспилотного летательного аппарата“.