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ВДВ в Украине стали Десантно-штурмовыми войсками ВСУ

5.11 в 18:58

В ноябре текущего года Высокомобильные десантные войска Вооруженных сил Украины (ВДВ ВСУ) меняют название на Десантно-штурмовые войска, сообщает командование 79-й десантно-штурмовой бригады в своем Facebook.

"Определенные изменения будут и в элементах формы одежды, и атрибутике, однако главная миссия десантников - быть во всем первыми, быть лучшими, быть на острие событий и выполнять самые сложные задачи - все это остается актуальным для "крылатых пехотинцев", - говорится в сообщении.

Командующий ВДВ ВСУ Михаил Забродский отметил, что меняются цели и принципы применения таких подразделений, а также форма, "которая главным образом будет похожа на традиции подобных подразделений большинства стран мира".

"Береты и тельняшки цвета неба для десантников всех поколений останутся святыней, символом причастности к славному десантному братству. Это - история, традиции, которые никто не исключает и никто не отрицает. Но уже вскоре десантники современного периода развития ВСУ, воины обновленных десантно-штурмовой войск, новое поколение защитников Украины будут другими", - отметил Забродский.

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2017-11-05 18:58:00
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