Верховная Рада в первом чтении одобрила проект государственного бюджета на 2018 год
14.11 в 20:12
В ходе сегодняшнего заседания Верховная Рада поддержала в первом чтении проект государственного бюджета на 2018 год.
Итак, документ предполагает следующие цифры:
- доходы на 2018 год - 877 млрд 42 млн 755,7 тыс. гривен;
- расходы - 948 млрд 128 млн 807,7 тыс. гривен;
- минимальная зарплата с начала 2018 года - 3 723 грн;
- курс гривны - 30,1 грн/долл;
- месячный прожиточный минимум с 1 января 2018 года - 1,7 тыс. гривен, с 1 июля - 1777 гривен, с 1 декабря - 1853 гривен;
- прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 1 января 2018 года - 1762 гривны, с 1 июля - 1841 гривна, с 1 декабря — 1921 гривна;
- для лиц, которые потеряли работоспособность: с 1 января 2018 года - 1373 гривны, с 1 июля - 1435 гривен, с 1 декабря - 1497 гривен;
- МВД - почти 64 млрд грн;
- ГПУ - 6,7 млрд грн (в том числе на САП - 116 млн грн);
- Госпогранслужба - 9 млрд грн.
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2017-11-14 20:12:00
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14.11 в 20:56