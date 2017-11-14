Верховная Рада в первом чтении одобрила проект государственного бюджета на 2018 год

В ходе сегодняшнего заседания Верховная Рада поддержала в первом чтении проект государственного бюджета на 2018 год.

Итак, документ предполагает следующие цифры:

доходы на 2018 год - 877 млрд 42 млн 755,7 тыс. гривен;

расходы - 948 млрд 128 млн 807,7 тыс. гривен;

минимальная зарплата с начала 2018 года - 3 723 грн;

курс гривны - 30,1 грн/долл;

месячный прожиточный минимум с 1 января 2018 года - 1,7 тыс. гривен, с 1 июля - 1777 гривен, с 1 декабря - 1853 гривен;

прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 1 января 2018 года - 1762 гривны, с 1 июля - 1841 гривна, с 1 декабря — 1921 гривна;

для лиц, которые потеряли работоспособность: с 1 января 2018 года - 1373 гривны, с 1 июля - 1435 гривен, с 1 декабря - 1497 гривен;

МВД - почти 64 млрд грн;

ГПУ - 6,7 млрд грн (в том числе на САП - 116 млн грн);