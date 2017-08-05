Вертолёт нарушил покой жителей Агробазы

Жители посёлка Агробаза с беспокойством сообщили о том, что 4 августа над крышами их домов пролетел вертолёт на возмутительно низкой высоте. Проживающие на улицах Мира и Цветочной были крайне взволнованы и обескуражены.

Кроме того, они сообщили о нанесённом ущербе от этого странного пролёта вертолёта, а именно: в одном из дворов разрушило беседку, в другом - повреждена часть крыши и забор, в третьем не досчитались гусей...