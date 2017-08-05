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Вертолёт нарушил покой жителей Агробазы

5.08 в 10:25

Жители посёлка Агробаза с беспокойством сообщили о том, что 4 августа над крышами их домов пролетел вертолёт на возмутительно низкой высоте. Проживающие на улицах Мира и Цветочной были крайне взволнованы и обескуражены.

Кроме того, они сообщили о нанесённом ущербе от этого странного пролёта вертолёта, а именно: в одном из дворов разрушило беседку, в другом - повреждена часть крыши и забор, в третьем не досчитались гусей...

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2017-08-05 10:25:00
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