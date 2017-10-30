ВГА: в Донецкой области за выходные были ранены два человека
30.10 в 13:53
Пресс-служба Донецкой ВГА сообщает о том, что в период с 27 по 29 октября в регионе были ранены два мирных жителя.
В сообщении говорится: «По данным лечебно-профилактических учреждений Донецкой области, за прошедший период, с 27 по 29 октября, в зоне проведения антитеррористической операции пострадали два гражданских лица».
При этом оба пострадавших – жители Константиновки.
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2017-10-30 13:53:00
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