ВГА: в Донецкой области за выходные были ранены два человека

Пресс-служба Донецкой ВГА сообщает о том, что в период с 27 по 29 октября в регионе были ранены два мирных жителя.

В сообщении говорится: «По данным лечебно-профилактических учреждений Донецкой области, за прошедший период, с 27 по 29 октября, в зоне проведения антитеррористической операции пострадали два гражданских лица».

При этом оба пострадавших – жители Константиновки.