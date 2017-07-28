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Видеокамеры, металлодетекоры, интеграция с системой UASC: стадион в Мариуполе один из наиболее безопасных в Украине

28.07 в 18:45

Футбольный клуб Мариуполя, городские власти, сотрудники силовых структур делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность проведения футбольных матчей на стадионе «Ильичевец». Об этом в интервью местной газете заявил вице-президент ФК «Мариуполь» Андрей Санин.

«В наше время гарантии безопасности может дать только Господь Бог. А вот обеспечение безопасности – это несколько другое», - отметил он.

Так, Санин рассказал, что на всех входных группах стадиона «Ильичевец» работают стюарды, оснащенные персональными металлодетекторами, для предотвращения возможности проноса оружия. Во-вторых, камеры стадиона интегрированы в общую видеосистему «Безопасный город», которая помогает контролировать оперативную ситуацию и синхронизировать действия полиции, спасателей, медиков, коммунальных служб. «Аналогичные по своим возможностям системы Smart City функционируют в Лондоне, Дубае, Сингапуре, а вот в других футбольных городах Украины (Киев, Харьков, Львов) такой системы и такой интеграции нет. Поэтому у нас есть весомые основания заявлять, что стадион «Ильичевец» - один из наиболее безопасных стадионов в Украине», - подчеркнул вице-президент клуба.

По словам Санина, безопасность проведения спортивных мероприятий в городе показала первая игра футбольного сезона «Мариуполь - Верес».

«Наша позиция очень проста. Есть регламент Премьер-лиги, где четко написано, что каждый клуб играет по месту своей юридической регистрации. Мы зарегистрированы в Мариуполе и будем играть в Мариуполе», - резюмировал он.

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2017-07-28 18:45:00
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