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Внимание розыск! Помогите установить местонахождение ребенка

5.08 в 16:29

Бахмутским отделом полиции Главного управления Национальной полиции Донецкой области устанавливается местонахождение Плотникова Ивана Андреевича, 12.10.2004 г.р., который 05.08.2017 года утром ушел от родителей в пгт. Мироновский Бахмутского района и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: Рост 152 см., русые короткостриженые волосы, серо-голубые большие глаза, худощавого телосложения. На лице у глаза есть небольшой шрам.

Был одет: в красную футболку, джинсовые бриджи, резиновые шлепанцы темно-синего цвета.

Имел при себе телефон, который в настоящее время выключен (063-96-72-439).

Сейчас в поисках ребенка задействованы полицейские Бахмутского отдела полиции, ориентировки с его приметами распространены на блокпостах, авто- и железнодорожных вокзалах, в местах массового скопления людей.

Правоохранители обращаются ко всем, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемого ребенка, обращаться на линию 102.

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2017-08-05 16:29:00
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