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Вниманию автомобилистов! В Мариуполе перекрыто движение по улице Митрополитской

1.11 в 15:11

В Мариуполе с 31 октября 2017 года перекрыто движение автомобильного транспорта по улице Митрополитской - на участке от проспекта Металлургов до улицы Торговой.

По данным пресс-службы горсовета, такие меры приняты в связи с проведением капитального ремонта дорожного полотна на данном отрезке пути.

О завершении работ и восстановлении движения автотранспорта будет сообщено дополнительно.

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2017-11-01 15:11:00
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