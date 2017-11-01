Вниманию автомобилистов! В Мариуполе перекрыто движение по улице Митрополитской
1.11 в 15:11
В Мариуполе с 31 октября 2017 года перекрыто движение автомобильного транспорта по улице Митрополитской - на участке от проспекта Металлургов до улицы Торговой.
По данным пресс-службы горсовета, такие меры приняты в связи с проведением капитального ремонта дорожного полотна на данном отрезке пути.
О завершении работ и восстановлении движения автотранспорта будет сообщено дополнительно.
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2017-11-01 15:11:00
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