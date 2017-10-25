Во дворе мариупольской многоэтажки дерево рухнуло на 4 машины
25.10 в 12:49
Минувшей ночью сильный ветер в Мариуполе повалил дерево во дворе дома №136 по проспекту Строителей. Оно рухнуло прямо на припаркованные автомобили местных жителей.
Сейчас спасатели убирают ветки с машин и детской площадки, которая расположена рядом.
А вот транспорту теперь понадобится недешевый ремонт. Владельцы авто намерены судиться с коммунальщиками, которые вовремя не спилили дерево.
/uploads/news/964x620/fBVUCY9v.jpg
/uploads/news/964x620/WNVs5kfC.jpg
/uploads/news/964x620/sGeqLSEc.jpg
/uploads/news/964x620/1crkrcuq.jpg
/uploads/news/964x620/KNsSeeyN.jpg
2017-10-25 12:49:00
Важные новости
25.10 в 20:14