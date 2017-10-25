Во дворе мариупольской многоэтажки дерево рухнуло на 4 машины

Минувшей ночью сильный ветер в Мариуполе повалил дерево во дворе дома №136 по проспекту Строителей. Оно рухнуло прямо на припаркованные автомобили местных жителей.

Сейчас спасатели убирают ветки с машин и детской площадки, которая расположена рядом.

А вот транспорту теперь понадобится недешевый ремонт. Владельцы авто намерены судиться с коммунальщиками, которые вовремя не спилили дерево.