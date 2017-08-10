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Во дворе многоэтажки по улице Гранитной праздник

10.08 в 19:25

В Мариуполе в один из дворов по улице Гранитной пришел праздник: ОС «Зеленый центр Метинвест» установил новые скамейки, привел в порядок приподъездные площадки, тротуары и бордюры. Активно в благоустройстве своего двора участвовали и местные жители, которые сообща сделали его краше.

Преобразив двор, решили устроить массовый праздник. На новых лавочках обсуждали, как комфортно теперь будет отдыхать на свежем воздухе, для детей устроили конкурсы и соревнования, после всех угостили мороженым и конфетами.

Посмотреть, как преобразился двор, приехал координатор ОС «Зеленый центр Метинвест» Сергей Магера. Он отметил, что впереди еще бОльшая программа совместных мероприятий.

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2017-08-10 19:25:00
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