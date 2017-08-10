Во дворе многоэтажки по улице Гранитной праздник

В Мариуполе в один из дворов по улице Гранитной пришел праздник: ОС «Зеленый центр Метинвест» установил новые скамейки, привел в порядок приподъездные площадки, тротуары и бордюры. Активно в благоустройстве своего двора участвовали и местные жители, которые сообща сделали его краше.

Преобразив двор, решили устроить массовый праздник. На новых лавочках обсуждали, как комфортно теперь будет отдыхать на свежем воздухе, для детей устроили конкурсы и соревнования, после всех угостили мороженым и конфетами.

Посмотреть, как преобразился двор, приехал координатор ОС «Зеленый центр Метинвест» Сергей Магера. Он отметил, что впереди еще бОльшая программа совместных мероприятий.