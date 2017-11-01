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Во дворце культуры в Мариуполе состоялся вечер балета с лучшими номерами и премьерами

1.11 в 15:59

Вчера во дворце культуры «Молодежный» Мариупольская школа классической хореографии Елены Берковой провела вечер балета.

В концертной программе под названием «В стране мечты» были представлены более 20 лучших номеров. На сцене выступили как начинающие танцоры, так и руководители школы.

Так, юные балерины показали театрализованную историю «Страна Кукляндия», вариацию принцессы Флорины из балета «Спящая красавица» П. Чайковского исполнила ученица старшей группы Вероника Саламатина, а вариацию Амура из балета «Дон Кихот» Минкуса - лауреат  Международного конкурса Полина Джеваго.

Кроме того, на вечере состоялись и три премьеры – «Полонез», «Драгоценные камни» и вариация из балета «Дочь Фараона».

Зрительский зал был заполнен, поклонники классической хореографии восторженно аплодировали танцорам.

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2017-11-01 15:59:00
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