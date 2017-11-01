Во дворце культуры в Мариуполе состоялся вечер балета с лучшими номерами и премьерами
Вчера во дворце культуры «Молодежный» Мариупольская школа классической хореографии Елены Берковой провела вечер балета.
В концертной программе под названием «В стране мечты» были представлены более 20 лучших номеров. На сцене выступили как начинающие танцоры, так и руководители школы.
Так, юные балерины показали театрализованную историю «Страна Кукляндия», вариацию принцессы Флорины из балета «Спящая красавица» П. Чайковского исполнила ученица старшей группы Вероника Саламатина, а вариацию Амура из балета «Дон Кихот» Минкуса - лауреат Международного конкурса Полина Джеваго.
Кроме того, на вечере состоялись и три премьеры – «Полонез», «Драгоценные камни» и вариация из балета «Дочь Фараона».
Зрительский зал был заполнен, поклонники классической хореографии восторженно аплодировали танцорам.