Во Львовской области у двух мужчин диагностировали ботулизм. Вакцины нет

В Сокольском районе во Львовской области в больницу попали двое мужчин, у которых диагностировали ботулизм. Они почувствовали себя плохо после того, как съели мясные консервы домашнего приготовления.

«Мужчины 1958 и 1959 года рождения употребляли мясные консервы домашнего приготовления, через некоторое время им стало плохо. Их доставили сначала в районную больницу, а оттуда – во Львов. Сейчас оба пациента – в реанимации, их состояние тяжелое», - сообщает главный эпидемиолог Львовской области Наталья Тимко.

При этом в больнице вакцины от ботулизма, которая нейтрализует токсин, нет, мужчинам становится хуже. Медики обратились за помощью в Минздрав и ждут, когда оттуда передадут сыворотку.