Во время обстрела на Луганщине пострадал 10-летний ребенок

Как мы уже сообщали ранее, сегодня жилые кварталы Попасной попали под артудар. Зафиксированы повреждения хозяйственных построек, здания полиции.

О пострадавших среди местных жителей не сообщалось. Однако позже заместитель председателя Луганской областной ВГА Юрий Клименко рассказал, что легкое ранение осколком стекла получила 10-летняя девочка. Ребенку оказали медицинскую помощь, госпитализация не понадобилась.

Клименко добавил, что на месте обстрела работали и полицейские, и военные, и представители ОБСЕ.