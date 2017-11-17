Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Во время обстрела на Луганщине пострадал 10-летний ребенок

17.11 в 20:54

Как мы уже сообщали ранее, сегодня жилые кварталы Попасной попали под артудар. Зафиксированы повреждения хозяйственных построек, здания полиции.

О пострадавших среди местных жителей не сообщалось. Однако позже заместитель председателя Луганской областной ВГА Юрий Клименко рассказал, что легкое ранение осколком стекла получила 10-летняя девочка. Ребенку оказали медицинскую помощь, госпитализация не понадобилась.

Клименко добавил, что на месте обстрела работали и полицейские, и военные, и представители ОБСЕ.

/uploads/news/964x620/GzCczoWK.jpg
2017-11-17 20:54:00
Важные новости
Завтра в Мариуполе стартует VII Международный фестиваль-конкурс «Музичний листопад»
17.11 в 20:22
Масштабный экопроект в Кленовой балке: завершаются работы на первой очереди Центрального отрога
17.11 в 19:58
Лента новостей
Во время обстрела на Луганщине пострадал 10-летний ребенок
17.11 в 20:54
Завтра в Мариуполе стартует VII Международный фестиваль-конкурс «Музичний листопад»
17.11 в 20:22
Масштабный экопроект в Кленовой балке: завершаются работы на первой очереди Центрального отрога
17.11 в 19:58
Три рекорда и два «серебра»: успех мариупольца на мировом чемпионате по пауэрлифтингу
17.11 в 19:43
Жилые кварталы на Донбассе попали под обстрел: повреждены ЛЭП, хозпостройки и здание отдела полиции
17.11 в 18:35
На Донетчине простились с майором полиции, который погиб от подрыва на мине под Мариуполем
17.11 в 18:21
В столице Украины «заминировали» 6 торговых центров, два вокзала, две станции метро, гостиницу и телеканал
17.11 в 17:43
Металлурги установили в мариупольском интернате новую систему комплексной очистки воды
17.11 в 17:19