Во время обстрела на Луганщине пострадал 10-летний ребенок
17.11 в 20:54
Как мы уже сообщали ранее, сегодня жилые кварталы Попасной попали под артудар. Зафиксированы повреждения хозяйственных построек, здания полиции.
О пострадавших среди местных жителей не сообщалось. Однако позже заместитель председателя Луганской областной ВГА Юрий Клименко рассказал, что легкое ранение осколком стекла получила 10-летняя девочка. Ребенку оказали медицинскую помощь, госпитализация не понадобилась.
Клименко добавил, что на месте обстрела работали и полицейские, и военные, и представители ОБСЕ.
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2017-11-17 20:54:00