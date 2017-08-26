Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Во время прямого эфира новостей в США, над Капитолием пронёсся НЛО

26.08 в 14:22

Как информирует Replyua, во время трансляции новостей телеканала Фокс Ньюс над зданием Капитолия зрители увидели пронёсшийся на изрядной скорости неопознанный летающий объект.

По сообщению издания, первыми обратили внимание на событие, конечно же, уфологи. При этом они утверждают, что совершенно случайно НЛО попал в новостную ленту при трансляции прямого эфира.

После размещения данного ролика в Интернете, его посмотрели десятки тысяч пользователей. После этого появились предположения о том, что кадр был смонтирован. Но загадка заключается в непонимании, как можно смонтировать кадр в прямом эфире...

/uploads/news/964x620/rsYlo7Qk.jpg
2017-08-26 14:22:00
Важные новости
Прошедшие сутки в зоне АТО
26.08 в 12:00
Правоохранители поместили в соццентр четырех детей, которых бросила мать
26.08 в 10:32
Лента новостей
Во время прямого эфира новостей в США, над Капитолием пронёсся НЛО
26.08 в 14:22
Прошедшие сутки в зоне АТО
26.08 в 12:00
Правоохранители поместили в соццентр четырех детей, которых бросила мать
26.08 в 10:32
В деревне Гадюкино дожди, в Мариуполе - опять сухо...
26.08 в 09:36
Пожар на теплоходе в АСРЗ ликвидирован в кратчайшие сроки
26.08 в 09:12
Полицейские на страже порядка и покоя жителей Донетчины
26.08 в 08:07
Первый день перемирия: стрелять не перестали, но количество обстрелов уменьшилось
25.08 в 20:51
В Мариуполе заставили "крякать" электрооборудование
25.08 в 20:12