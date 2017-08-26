Во время прямого эфира новостей в США, над Капитолием пронёсся НЛО

Как информирует Replyua, во время трансляции новостей телеканала Фокс Ньюс над зданием Капитолия зрители увидели пронёсшийся на изрядной скорости неопознанный летающий объект.

По сообщению издания, первыми обратили внимание на событие, конечно же, уфологи. При этом они утверждают, что совершенно случайно НЛО попал в новостную ленту при трансляции прямого эфира.

После размещения данного ролика в Интернете, его посмотрели десятки тысяч пользователей. После этого появились предположения о том, что кадр был смонтирован. Но загадка заключается в непонимании, как можно смонтировать кадр в прямом эфире...