Во время учебных стрельб на полигоне в Киевской области 1 военный погиб, 5 – ранены

Во время боевых стрельб на одном из полигонов в Киевской области разорвался артиллерийский снаряд. По данным Генштаба, в результате один военнослужащий погиб, пятеро – получили ранения.

В ведомстве сообщают: «Раненым предоставлена неотложная медицинская помощь, они эвакуированы в медицинское учреждение. На месте происшествия работают комиссия и представители правоохранительных органов для установления причины и обстоятельств чрезвычайной ситуации».