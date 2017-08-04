Во время учебных стрельб на полигоне в Киевской области 1 военный погиб, 5 – ранены
4.08 в 15:37
Во время боевых стрельб на одном из полигонов в Киевской области разорвался артиллерийский снаряд. По данным Генштаба, в результате один военнослужащий погиб, пятеро – получили ранения.
В ведомстве сообщают: «Раненым предоставлена неотложная медицинская помощь, они эвакуированы в медицинское учреждение. На месте происшествия работают комиссия и представители правоохранительных органов для установления причины и обстоятельств чрезвычайной ситуации».
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2017-08-04 15:37:00