Во время визита Порошенко в Харьковскую область поступило анонимное сообщение о покушении на него – СМИ
23.08 в 17:58
Как сообщалось ранее, вчера президент Украины Петр Порошенко побывал с рабочим визитом в Харьковской области. И в этот день в правоохранительные органы поступило анонимное сообщение о покушении на него.
Информацию об этом со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах Харьковской области передает УНИАН.
Так, звонок был сделан с IP-телефонии вчера около 12.20. Сообщение о возможном покушении на Порошенко было сделано женским механическим голосом.
Сведения о событиях внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 112 Уголовного кодекса Украины (покушение на жизнь государственного деятеля).
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2017-08-23 17:58:00
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