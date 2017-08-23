Во время визита Порошенко в Харьковскую область поступило анонимное сообщение о покушении на него – СМИ

Как сообщалось ранее, вчера президент Украины Петр Порошенко побывал с рабочим визитом в Харьковской области. И в этот день в правоохранительные органы поступило анонимное сообщение о покушении на него.

Информацию об этом со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах Харьковской области передает УНИАН.

Так, звонок был сделан с IP-телефонии вчера около 12.20. Сообщение о возможном покушении на Порошенко было сделано женским механическим голосом.

Сведения о событиях внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 112 Уголовного кодекса Украины (покушение на жизнь государственного деятеля).