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Военные медики бесплатно лечат жителей Мариуполя

15.11 в 15:45

На базе горбольницы №5 в Мариуполе работает военно-мобильный госпиталь, где абсолютно бесплатно помогают не только бойцам, но и местным жителям. Здесь есть необходимое медоборудование и специалисты, обратиться могут пациенты с различными заболеваниями. Медики оперируют последствия бытовых травм и застарелых заболеваний, сообщает пресс-служба горсовета.

Только за неделю сюда обратилось более тысячи горожан. В основном это желающие поучаствовать в акции «Улыбка». Напомним, на протяжении месяца военные медики будут бесплатно лечить всех желающих.

За услугами можно обратиться в стоматологический передвижной автомобиль на базе больницы № 5 либо в стоматологический кабинет.

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2017-11-15 15:45:00
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