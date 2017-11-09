Военные на передовой в зоне АТО понесли потери погибшими и ранеными

Обстановка в зоне боевых действий остается напряженной, не прекращаются обстрелы позиций ВСУ из различного вооружения, передает пресс-центр АТО.

Так, на Приморском направлении под огнем 120- и 82-мм минометов оказались подступы к Водяному. Здесь также били из вооружения БМП.

Окрестности Донецка тоже попали под тяжелый минометный обстрел. В результате огневого противостояния смертельное ранение получил один военный.

Тем временем на Луганщине второй день подряд из 120-мм минометов обстреливают опорные пункты у Крымского, Новоалександровки, Луганского, Катериновки. На данном направлении ранены 2 бойцов АТО, еще один - получил боевую травму.

Всего за минувшие сутки в зоне АТО насчитали 19 нарушений "перемирия". Ответным огнем украинские войска 13 раз жестко подавляли активность противника.