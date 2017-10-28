Военные восстановили стратегический мост, который открывает кратчайший транспортный путь из Луганской в Донецкую область

На Луганщине после капитального ремонта открыли мост через Северский Донец, который соединил два соседних города — Лисичанск и Рубежное. Кроме того, с открытием моста стал доступен кратчайший транспортный путь из Луганской в Донецкую область.

Как рассказали в Штабе АТО, мост был разрушен во время обстрелов в мае 2014 года, а восстановили его военные - подразделение Государственной специальной службы транспорта.

По отремонтированному мосту теперь могут переезжать грузовики общим весом до 22 тонн.

На торжественном открытии присутствовали секретарь СНБО, руководство Мининфраструктуры, Луганской ОВГА, Укравтодора, Госспецтрансслужбы.