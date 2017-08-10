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Военный застрелил девушку в день ее рождения: подробности убийства в Луганской области

10.08 в 16:30

В пресс-службе полиции рассказали подробности убийства военнослужащим ВСУ 25-летней девушки в Луганской области.

Как оказалось, ночью 8 августа в селе Троицкое девушка отмечала свой день рождения вместе с 29-летним мужем. Супруг пригласил на праздник знакомых военных, все вместе они употребляли спиртное.

В какой-то момент между хозяевами дома и одним из бойцов возникла ссора, которая переросла в драку. Компания переместилась за пределы двора, там военный сделал несколько выстрелов из автомата.

Раненых супругов доставили в больницу. Мужчина выжил, а вот его жена от полученных ранений скончалась в лечебном учреждении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство» и ч. 2 ст. 15 п. 1 ст. 115 УК Украины «Покушение на убийство». На данный момент военнослужащие находятся в военной прокуратуре Луганского гарнизона. Досудебное следствие на данном этапе проводится следователями полиции.

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2017-08-10 16:30:00
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