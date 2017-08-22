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Волкер и Сурков за закрытой дверью обсудили ситуацию на Донбассе

22.08 в 11:01

Вчера, 21 августа, в Минске прошла встреча специального представителя Госдепартамента США по делам Украины Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова.

По данным местных СМИ, беседа длилась более 3 часов, но проходила она за закрытой дверью. Стороны пока тоже никак не прокомментировали итоги встречи.

В течение всего переговорного дня для местных белорусских журналистов узнать дополнительную информацию, кроме официальных сообщений в Twitter МИД, было практически невозможно. Как стало известно, переговоры завершились в промежутке 17:20-17:30 по минскому времени. Они продолжались чуть больше 3 часов. До конца переговоров стало известно, что они проходили в отеле «Президент». По завершению дипломатов забрали автомобили.

Известно, что представители США и России обсуждали ситуацию на востоке Украины.

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2017-08-22 11:01:00
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