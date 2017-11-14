Волкер передаст России письма от семей украинских заложников

Вчера, 13 ноября, должна была состояться встреча спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. В ходе встречи Волкер планировал передать Суркову письма от семей украинских заложников.

Об этом сообщила на странице в Facebook представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Она написала: «Сегодня спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер встречается с путинский советником Сурковым. Он, по просьбе украинской стороны, передаст РФ письма от семей заложников и требование немедленного освобождения. Вопросы безопасности и заложники - наши ключевые приоритеты».