Волкер передаст России письма от семей украинских заложников
14.11 в 08:01
Вчера, 13 ноября, должна была состояться встреча спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. В ходе встречи Волкер планировал передать Суркову письма от семей украинских заложников.
Об этом сообщила на странице в Facebook представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
Она написала: «Сегодня спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер встречается с путинский советником Сурковым. Он, по просьбе украинской стороны, передаст РФ письма от семей заложников и требование немедленного освобождения. Вопросы безопасности и заложники - наши ключевые приоритеты».
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2017-11-14 08:01:00
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14.11 в 08:59