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Волкер встретился с Умеровым и Чийгозом

29.10 в 19:38

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер во время своего незапланированного визита в Киев провел встречу с освобожденными Россией политзаключенными Ильми Умеровым и Ахтемом Чийгозом.

Также на встрече присутствовали лидеры крымскотатарского движения Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров. «Сегодня состоялся очень обстоятельный и открытый разговор с Куртом Волкером, специальным представителем Госдепартамента США по Украине», - написал Чубаров на своей странице в Facebook.

Подробности встречи неизвестны.

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2017-10-29 19:38:00
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