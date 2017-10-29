Волкер встретился с Умеровым и Чийгозом

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер во время своего незапланированного визита в Киев провел встречу с освобожденными Россией политзаключенными Ильми Умеровым и Ахтемом Чийгозом.

Также на встрече присутствовали лидеры крымскотатарского движения Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров. «Сегодня состоялся очень обстоятельный и открытый разговор с Куртом Волкером, специальным представителем Госдепартамента США по Украине», - написал Чубаров на своей странице в Facebook.

Подробности встречи неизвестны.