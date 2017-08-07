Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Воскресный вечер часть мариупольцев провела в темноте

7.08 в 07:49

Около 18:00 в домах части жителей Центрального района Мариуполя из-за аварии в сети отключилась подача электроэнергии. В районе от улицы Зелинского до бульвара Хмельницкого свет отсутствовал с 18:00 до полуночи.

При этом подача энергии на светофоры перекрёстков, расположенных в этом районе города, не прекращалось. Движение транспорта проходило без аварийных ситуаций.

/uploads/news/964x620/IyWw5tkh.JPG
/uploads/news/964x620/jDTf2HnZ.JPG
2017-08-07 07:49:00
Важные новости
Мила Кунис и Эштон Катчер побывали в Черновцах
7.08 в 08:20
Мариуполец провел 5 дней в одной квартире с двумя трупами
7.08 в 08:03
Лента новостей
Мила Кунис и Эштон Катчер побывали в Черновцах
7.08 в 08:20
Мариуполец провел 5 дней в одной квартире с двумя трупами
7.08 в 08:03
Воскресный вечер часть мариупольцев провела в темноте
7.08 в 07:49
В Мариуполе прошел митинг против повышения тарифов в общественном транспорте
6.08 в 21:06
«Шахтер» одолел «Мариуполь» и добыл юбилейную 300-ю победу в УПЛ
6.08 в 19:37
На «многострадальный» торговый павильон в Мариуполе пришла новая напасть
6.08 в 18:45
В Донецкой области опорные школы не подготовлены к учебному году
6.08 в 17:31
На смену аномальной жаре спешит не менее аномальный ветер с ливнями и грозами
6.08 в 16:33