Воскресный вечер часть мариупольцев провела в темноте
7.08 в 07:49
Около 18:00 в домах части жителей Центрального района Мариуполя из-за аварии в сети отключилась подача электроэнергии. В районе от улицы Зелинского до бульвара Хмельницкого свет отсутствовал с 18:00 до полуночи.
При этом подача энергии на светофоры перекрёстков, расположенных в этом районе города, не прекращалось. Движение транспорта проходило без аварийных ситуаций.
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2017-08-07 07:49:00
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7.08 в 08:20