Воскресный вечер часть мариупольцев провела в темноте

Около 18:00 в домах части жителей Центрального района Мариуполя из-за аварии в сети отключилась подача электроэнергии. В районе от улицы Зелинского до бульвара Хмельницкого свет отсутствовал с 18:00 до полуночи.

При этом подача энергии на светофоры перекрёстков, расположенных в этом районе города, не прекращалось. Движение транспорта проходило без аварийных ситуаций.