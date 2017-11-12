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Возле КПВВ Донетчины раздавались звуки выстрелов

12.11 в 18:27

На КПВВ и вблизи дорожных коридоров зафиксированы очередные провокации: с неподконтрольной территории прекращался пропуск граждан и осуществлялся обстрел у «Новотроицкого». Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

В частности отмечается, что сегодня по состоянию на 15:45, на КПВВ «Новотроицкое» не было ни пешей очереди, ни транспортных средств, двигавшихся на въезд в контролируемую Украиной территорию. Пограничники получили информацию от проезжающих, что на неподконтрольной стороне находится около 100 автомобилей. Пропуск ДНР не осуществляет специально.

Пограничники были готовы оформлять въезд прибывших на всех полосах, в случае внезапного восстановления пропуска. Обстановка держалась на контроле ГПСУ. В результате в 16:20 на КПВВ «Новотроицкое» прибыло около 100 авто, которых украинские пограничники оперативно пропустили.

«Уже в 16:35 на расстоянии 150-200 метров от контрольный поста «Березовое 2» были слышны звуки выстрелов, что подтверждает наибольшую огневую активность боевиков именно с наступлением темноты. При этом транспортных средств и пешеходов на КПВВ в обоих направлениях не было», – говорится в сообщении.

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2017-11-12 18:27:00
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