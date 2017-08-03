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Возле мариупольского побережья появятся две остановки для пассажиров с инвалидностью

3.08 в 18:59

Вдоль Приморского бульвара, в районе пляжа для людей с инвалидностью, построят две «Доступные остановки», сообщает пресс-служба горсовета.

«На Приморском бульваре уже давно была необходимость в установке остановочного комплекса с дополнительными опциями для людей с инвалидностью. Такую задачу поставил мэр», - отметил заместитель городского головы Александр Голтвенко.

Здесь заездные карманы будут выше, чтобы пассажирам было удобно выезжать из общественного транспорта. Также здесь будут пандусы, чтобы мариупольцы на инвалидных колясках могли легко добраться до пляжа.

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2017-08-03 18:59:00
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