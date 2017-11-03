Возле тела убитого на Луганщине депутата нашли еще один труп

Как выяснилось, недалеко от места гибели депутата горсовета Северодонецка Сергея Самарского нашли еще один труп.

«Установлено, что действительно обнаружен труп недалеко от места гибели депутата. Однако связывать эти два убийства я сейчас не могу. Еще продолжаются следственные действия в отношении другого убитого», - рассказала пресс-секретарь прокуратуры в Луганской области Анна Зыкова.

По последним данным, эти два убийства не связаны, а убийцу второго мужчины уже нашли и задержали. «По результатам следственно-оперативных действий установлено, что в одной из квартир дома по ул. Первомайской между гостем и 27-летним хозяином квартиры произошел конфликт, который перерос в драку. Владелец жилья нанес гостю телесные повреждения, от которых тот скончался. Чтобы избавиться от тела, злоумышленник вытащил потерпевшего из квартиры и на собственном автомобиле вывез и оставил тело возле дома № 28 по пр. Центральному г. Северодонецка», - сообщила спикер Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

Что касается убийства Сергея Самарского, то следствие рассматривает несколько версий. В основном остается политическая и активная журналистская деятельность депутата. Также не исключают личную неприязнь в отношениях или совершение убийства из хулиганских побуждений. Еще есть версия о деятельности юридической фирмы, владельцем которой он был.