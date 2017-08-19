Возможно, «Динамо» оспорит решение ФФУ по проведению матчей в Мариуполе

По информации издания Новости Донбасса, Киевский футбольный клуб «Динамо» сделал заявление по намерению оспорить принятое Федерацией футбола Украины решение о продолжении проведения матчей Премьер-лиги и Кубка Украины в Мариуполе.

В заявлении сказано: „После детального ознакомления с документально оформленным решением Комитета по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований ФФУ мы оставляем за собой право оспорить его в предусмотренных футбольным регламентом апелляционных инстанциях – в том случае, если ФК "Динамо" сочтёт недостаточными аргументы, которыми руководствовался комитет, принимая данное решение“.

По мнению «Динамо», члены комитета ФФУ, и, в частности, его глава Геннадий Прокопович и президент ФФУ Андрей Павелко своим решением „перебрали на себя всю полноту персональной ответственности“ в вопросе проведения матчей в Мариуполе.

Киевский клуб выразил сожаление о том, что комитет счёл возможным собраться уже после старта соревнований. „Причём вынудили федерацию к обнародованию своей официальной позиции в этом резонансном вопросе – лишь активная реакция СМИ и футбольной общественности“, - заявили в клубе.

А между тем, на 25 августа намечена игра молодёжных команд «Мариуполь» U-21и «Динамо» U-21. А на 27 августа – матч основных команд.

Следим за развитием событий…