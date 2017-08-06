Возможно, скоро мы станем сверхлюдьми

Ученые научились "редактировать" эмбрионы! В Новое исследование, которое опубликовал Журнал природы, рассказывает об эксперименте с использованием технологии Трифосфаты-cas9 В В В в. Открытие позволяет избавляться от генетических мутаций эмбрионов и бороться с наследственными заболеваниями. Таким образом, ученые в скором времени смогут способствовать рождению абсолютно здоровых детей, – передает buro247.ua.

Эксперимент уже назвали прорывом года. И хотя он вызвал множество морально-этических вопросов в обществе, в том числе спор о том, насколько корректно проводить исследования над эмбрионами человека, в обозримом будущем, по словам экспертов, генетическую модификацию эмбрионов мовгут начать проводить в Великобритании.