Возводимая на границе «Стена» “пала“ даже перед дикими кабанами

Не успели мы сообщить о возобновлении "стройки века" – «Стена» и о дополнительном на неё выделении бюджетных средств в размере 500 миллионов гривен, как разгорелся новый скандал вокруг этого неоднозначного проекта.

По информации издания «Вести», действиями Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) был нанесён сокрушительный "удар" по подрядчикам, которые занимались строительством проекта, столь разрекламированного прошлым правительством, во главе с экс-премьером Арсением Яценюком, и по самим пограничникам.

В рамках этого дела уже задержаны подозреваемые в расхищении государственных средств на сумму 17 миллионов гривен - семь человек, из которых четверо являются пограничниками.

Но вышеозначенная сумма, по заверениям собеседников «Вестей», которые и занимались исследованием строительства и финансирования «Стены», в реальности в разы больше – пропало минимум 70 миллионов гривен...

А вот само заграждение, на которое списаны миллионы гривен, являет собой жалкое зрелище – это лёгкая сетка, в принципе не способная остановить мало-мальского врага, даже диких кабанов, которые с лёгкостью „взяли“ такое препятствие, подрыв и продырявив столь „монументальное“ сооружение.

Вот что говорит «Вестям» голова пгт. Казачья Лопань в Харьковской области Вячеслав Задоренко: „У нас рядом с Казачьей Лопанью оформлен «образцово-показательный» участок — сюда везут депутатов и журналистов. Сняли вопрос с контрабандой (раньше тянули сало и мясо) и нелегалами. А если пройтись немного в сторону Золочева — нет уже ни рва, ни забора: проезжай, кто хочет. Да и у нас сетка не в лучшем виде, кое-где её продырявили и подрыли кабаны“.





Далее выясняется очень любопытный факт – при „продвижении“ проекта Яценюком утверждалось, что такое необходимое стране сооружение будет способно остановить любого врага. Но… военные эксперты говорят совсем об ином: „То, что строится, и не должно задерживать тяжёлую гусеничную технику, танки. Проект создавался для защиты границы от нелегалов, — рассказал нам военный эксперт Олег Жданов. — Сейчас аналогичный строят Норвегия и Финляндия на границе с РФ. Фортификационные стены — редкость, такие строят Израиль на границе с Палестиной и Турция — с Сирией: последнюю, длиной 700 км, турки выгнали за 1,5 года, это полуметровый бетонный вал высотой 4 метра с пулемётами наверху“.

Теперь совсем не понятно – кто и когда говорит неправду, получается - всё, как всегда. Кто-то ловит в „мутной водичке“ миллионы, а кто-то считает последние копейки, ведь эти миллионы „плывут“ в карманы жуликов из государственной казны…